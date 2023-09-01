Рассказываем, как понять, может ли стать новый знакомый вашим другом

Едва ли можно рассчитывать на долгую дружбу, не говоря уже о романтическом партнерстве, если у вас с новым знакомым кардинально отличаются ценности и интересы в жизни. Сначала это может казаться не столь значимым, но рано или поздно отличия скажутся на отношениях.

Следует проявить осторожность и в том случае, если новый знакомый склонен агрессировать в вербальной или физической форме. Не исключено, что перед вами конфликтный человек, общение с которым едва ли будет комфортным.

В том же случае, если вы при знакомстве интуитивно испытали симпатию, то шансы на успешное общение и дружбу в дальнейшем увеличиваются.