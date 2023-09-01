Кабачки будут давать плоды до самых холодов, благодаря специальным подкормкам

При хорошей погоде кабачки не отказываются давать плоды и осенью, но иногда им нужна помощь в виде специальных подкормок. Из здесь не обойтись без йода и мочевины.

В ведро отстоявшейся воды добавьте столовую ложку мочевины, растворите, и полейте кабачки. На одно растение потребуется четыре стакана раствора.

Йодную подкормку приготовить тоже несложно. В ведре воды нужно будет растворить пузырек йода и провести обработку кабачков.