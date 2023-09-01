Грозное монгольское оружие стало народным на Руси: кто, когда и где его применял

Это оружие на Руси и в Российской империи по праву считалось народным. Его название сопоставимо с современным жаргонизмом «загасить».

Именно с помощью такого гасило наши предки нередко частенько решали спорные вопросы. Историограф Василий Жемчужников, описывая историю своего прадеда, рассказал, что тот при выяснении отношений ударил оппонента «гирькой на ремне».

Тот отдал богу душу, ну а прадеда Жемчужникова отправили в Сибирь - отбывать наказание за содеянное.

Первые упоминания гасило в летописях связаны с разбойничьими шайками. Сходства в функциональном призвании гасило и кистеня наталкивает ученых на мысль, что это одно и то же.

А в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона оно описано, как боевое оружие - в виде металлического шара, который прикреплён к ремню и «приспособлен для ударов». Составители считают, что впервые гасило применили монголы, а оттуда оно пришло на Русь.

Автор «Основ личной безопасности» Дмитрий Самойлов имеет по этому поводу другое мнение. Он полагает, что русские такую «гирьку на ремне» заимствовали у европейцев либо мусульман. Оценив практичность и эффективность данного оружия в бою, славяне скопировали эту технологию и усовершенствовали.

Русское гасило - орудие в виде ремня из кожи длиной 60-70 сантиметров. На одном конце этого ремня есть петля для крепления на кисти человека. На втором – чугунная гирька, она может быть и шипованной. В умелых руках гасило может стать грозным орудием смерти.

Вместе с кистенями и цепями гасило применяли как для нападения, так и для защиты. Такое оружие было популярно у ямщиков, использовавшие его в качестве средства самообороны. Не брезговали защищаться с помощью гасило и участники кулачных боёв.

Владимир Даль описал его использование так:

Гиря на ремне, кистень летучий. Кружа, он наматывается на кисть и с размаху развивается.

Бивались и в два кистеня, распуская их, кружа, ударяя и подбирая поочерёдно. К такому бойцу нет рукопашного приступа.