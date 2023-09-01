Бархатцы могут стать основой для отличного удобрения после своего цветения

Удобрению из бархатцев порадуется картофель, морковь, помидоры, баклажаны, перцы, тыква и ягоды: клубника, крыжовник, ежевика, смородина и малина. Его можно использовать для стимуляции роста гладиолусов, нарциссов и тюльпанов.

В сентябре нужно собрать и высушить цветки бархатцев. Выбирать лучше цветки с самым сильным запахом и насыщенным цветом.

Сухие цветки нужно измельчить, взять их 300 граммов, залить литром кипятка, и настоять двое суток. Концентрат перед поливом растений разводят водой в соотношении один к десяти.