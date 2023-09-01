Запретная зона для смартфона: куда не следует класть гаджет

18:46 2023-09-01

Есть места, где смартфону точно не место, если вы не хотите попрощаться с ним раньше времени.

Наиболее небезопасным помещением для гаджета можно небезосновательно назвать ванную комнату. А все потому, что там высок риск уронить его в воду или подвергнуть воздействию сырости, что тоже не здорово.

На втором месте по опасности стоит, как ни странно, подоконник. Особенно это актуально в летний период.

Дело в том, что подоконники сильно нагреваются, а это может ухудшить состояние аккумулятора. Ситуация будет еще более небезопасной, если положить на подоконник заряжающийся гаджет.

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