Смартфон враг вашего сна: почему его нельзя брать с собой в кровать

Врачи рекомендуют переставать пользоваться смартфонами примерно за пару часов до сна. И у этого совета причины вполне объективные.

Яркий свет от экрана усиливает нагрузку на глаза, и провоцирует проблемы со сном. Синий же цвет экрана тормозит синтез мелатонина.

Если же ситуация требует воспользоваться гаджетом во внеурочное время, не забудьте включить фильтр синего. Не факт, что это решит проблему в корне, но нагрузка на зрение уменьшится.