Закрытые касты на Руси делились на тайные общества нищих

Люди, которые в древней Руси были лишены средств к существованию, создавали тайные сообщества и объединялись в артели, где занимались разнообразными делами.

К примеру, калики-перехожие шли в паломничества, жили на милостыню, пропагандировали духовные и нравственные ценности. Они также сочиняли и читали свои стихи.

Из-за скитающегося образа жизни калики нередко становились основным источником новостей для жителей русских поселений. Любопытно, что общество их ценило очень высоко. Калики могли свободно посещать дворы и рассчитывать на щедрые подарки. Люди верили, будто их молитвы обладают особой силой.

Богомолы жили собранной у церквей милостыни, а могильщики просили милостыню во время похоронных процессий. Эти тайные общества привыкли оберегать собственную территорию от проникновения туда посторонних людей.

Примечательно, что некоторые богомолы и могильщики зарабатывали очень приличные суммы и даже занимались ростовщичеством. Ночевали при этом не в ночлежных домах, а снимали квартиры.

На Руси были и калуны - так называли крестьян, по разным причинам лишенных возможности жить собственным трудом и ремеслом. Калуны шли собирать подати и при этом путешествовали очень далеко.

Историки отмечают, что родные деревни калунов отличались богатством и зажиточностью. Калуны отправлялись в дорогу, пользуясь повозками, которым специально придавали самый убогий вид.

Калун имел набор костюмов для разыгрывания разнообразных нищенских ролей: дырявый кафтан, солдатскую шинель, монашескую рясу.

Что касается иерусалимцев, то они обычно странствовали в чёрных одеждах, а милостыню просили «на Святое дело» – на паломничество либо свечку для Киево-Печерской лавры. Могли продать при этом и горсть «землицы Иорданской».

В отличие от богомолов, иерусалимцы не брали мелких сумм, и предпочитали дело иметь с купцами либо зажиточными людьми. Как и калики, иерусалимцы пересказывали людям то, что услышали за время странствий, и пользовались большим уважением.

Погорельцами называли категорию нищих, ряды которых составляли потерявшие из-за пожаров дома и хозяйство крестьяне. Как и другие общества нищих, они тоже собирали милостыни.

Но не все погорельцы на самом деле потеряли в огне самое ценное: погорельцами нередко называли себя жулики, которые за деньги нанимали «убитую горем семью», чтобы разжалобить людей и собрать денег.

Иногда глава общества, прослышав о пожаре в ближайшем селе, звал нищих и выправлял им фальшивые документы, и после этого «актёры» шли по хатам, прикидываясь жертвами пожара.