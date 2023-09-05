CHANEL: Основанный в 1909 году Габриэль «Коко» Шанель, этот бренд начинался как небольшой магазин шляп в Париже

Маленькое черное платье — знаковая вещь, ставшая синонимом бренда.

Оно было впервые представлено в 1920-х годах и быстро стало основным элементом женского гардероба. Платье было простым, элегантным и универсальным, что делало его идеальным для любого случая.

Костюм Шанель, представленный в 1950-х годах, был вдохновлен мужскими костюмами, но был сшит по фигуре женщины.

Костюм состоял из приталенного жакета с зауженной талией и прямой юбки и был сделан из роскошных тканей, таких как шерстяной твид.

А после того, как своё благословение костюму дали иконы стиля — Жаклин Кеннеди, Маргарет Тэтчер, принцесса Диана и Нэнси Рейган, — вещь стала культовой и на многие десятилетия вошла в гардероб самых ярких и влиятельных женщин мира.