CHANEL: Основанный в 1909 году Габриэль «Коко» Шанель, этот бренд начинался как небольшой магазин шляп в Париже

10:52 2023-09-05

Шанель произвела революцию в женской моде, представив очень удобную одежду и создав простые, но элегантные модели. Сегодня Chanel остается одним из самых узнаваемых и влиятельных модных брендов в мире.

Маленькое черное платье — знаковая вещь, ставшая синонимом бренда.

Оно было впервые представлено в 1920-х годах и быстро стало основным элементом женского гардероба. Платье было простым, элегантным и универсальным, что делало его идеальным для любого случая.

Костюм Шанель, представленный в 1950-х годах, был вдохновлен мужскими костюмами, но был сшит по фигуре женщины.

Костюм состоял из приталенного жакета с зауженной талией и прямой юбки и был сделан из роскошных тканей, таких как шерстяной твид.

А после того, как своё благословение костюму дали иконы стиля — Жаклин Кеннеди, Маргарет Тэтчер, принцесса Диана и Нэнси Рейган, — вещь стала культовой и на многие десятилетия вошла в гардероб самых ярких и влиятельных женщин мира.

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