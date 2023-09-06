Пчеловод из Дрибинского района показал свою пасеку и рассказал, какой мед лучше

Первыми гостей у родительского дома Александра Гаврусева в агрогородке Пудовня встречают кошки, с любопытством выглядывая из-за калитки. Вскоре над головой начинают кружить и пчелы.
Сельчанин говорит, что бояться их и отмахиваться не стоит: эти пчелы – породы бакфаст. Ее вывели на островах Британии и назвали в честь города, где это произошло.
Они не агрессивны, к тому же плодовиты и довольно устойчивы к вредителям и болезням. Не удивительно, что работать с такой породой предпочитают многие пчеловоды.
Все под контролем
Тем не менее, на пасеку лучше отправляться в защитной шляпе с сеткой - непосредственно на своей территории пчелы могут и ужалить. Хотя Александр утверждает, что это даже полезно, но лучше не рисковать.
В саду пахнет яблоками и мятой, специально высаженной возле ульев. Нектар оттуда давно собран и добавил вкуса в майский и июньский мед. К началу осени сезон большого сбора меда практически завершен. А то, что пчелы успеют дособирать до холодов, останется для их собственного пропитания на зиму.
Пчеловод снимает крышку пчелиного домика, чтобы проверить состояние пчелиной семьи, и крылатые хозяева улья, сбившись в небольшое облачко, недовольно гудят. Но такие инспекции - для их же блага. Пасека требует постоянной заботы и тщательного ухода. Получить мед не так-то просто, для этого нужно время, терпение и, конечно же, знания.
Как все начиналось
Гаврусев занялся пчеловодством пятнадцать лет назад. Отчасти, признался, свою роль сыграл наследственный интерес:
Летом на каникулах ездил на Смоленщину к бабушке Фекле. Она завела пасеку, когда ей было пятьдесят, и управлялась на зависть всем пчеловодам.
Вокруг улей даже в солнечные дни (а считается, что в жару пчелы более нетерпимы к людям!) ходила в платье без рукавов, и насекомые ее не трогали.
Собственный проект начал с изучения теории: книги по пчеловодству, статьи на эту тему и опыт пасечников со стажем изучал осень и зиму. Параллельно купил пару ульев и разобрал - чтобы наглядно увидеть, как устроены «коттеджи» для пчел и научиться их делать самому. Потом заселил первыми семьями, и дело пошло.
При этом мир пчел оказался таким увлекательным, что заинтересовал и других членов семьи: жену и дочерей:
Старшая, Юля, в школьные годы писала исследовательские работы на эту тему, занимала с ними призовые места в республиканских конкурсах.
Это отчасти определило и выбор ее профессии: она закончила Горецкую сельхозакадемию. А сейчас уже сама имеет небольшую пасеку.
Каждому по вкусу
А в пасеке Александра сегодня есть «проплешины»: часть ульев на лето была перевезена на лесную поляну в ближайшей чаще. Полученный таким образом мед наполнен ароматами лесного разнотравья и вкусом нектара диких цветов.
Кроме того, есть мед рапсовый, липовый, гречишный — всего не перечислить. А какой лучше и вкуснее?
Тут нет единого мнения, просто каждый выбирает то, что ему по вкусу. Вообще особенность пчелиных технологий сбора меда такова, что даже один вид может отличаться от другого такого же — совпадений не более 40 процентов, - пояснил пчеловод.