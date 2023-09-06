Пчеловод из Дрибинского района показал свою пасеку и рассказал, какой мед лучше

Первыми гостей у родительского дома Александра Гаврусева в агрогородке Пудовня встречают кошки, с любопытством выглядывая из-за калитки. Вскоре над головой начинают кружить и пчелы.

Сельчанин говорит, что бояться их и отмахиваться не стоит: эти пчелы – породы бакфаст. Ее вывели на островах Британии и назвали в честь города, где это произошло.

Они не агрессивны, к тому же плодовиты и довольно устойчивы к вредителям и болезням. Не удивительно, что работать с такой породой предпочитают многие пчеловоды.

Все под контролем

Тем не менее, на пасеку лучше отправляться в защитной шляпе с сеткой - непосредственно на своей территории пчелы могут и ужалить. Хотя Александр утверждает, что это даже полезно, но лучше не рисковать.

В саду пахнет яблоками и мятой, специально высаженной возле ульев. Нектар оттуда давно собран и добавил вкуса в майский и июньский мед. К началу осени сезон большого сбора меда практически завершен. А то, что пчелы успеют дособирать до холодов, останется для их собственного пропитания на зиму.

Пчеловод снимает крышку пчелиного домика, чтобы проверить состояние пчелиной семьи, и крылатые хозяева улья, сбившись в небольшое облачко, недовольно гудят. Но такие инспекции - для их же блага. Пасека требует постоянной заботы и тщательного ухода. Получить мед не так-то просто, для этого нужно время, терпение и, конечно же, знания.

Как все начиналось

Гаврусев занялся пчеловодством пятнадцать лет назад. Отчасти, признался, свою роль сыграл наследственный интерес:

Летом на каникулах ездил на Смоленщину к бабушке Фекле. Она завела пасеку, когда ей было пятьдесят, и управлялась на зависть всем пчеловодам. Вокруг улей даже в солнечные дни (а считается, что в жару пчелы более нетерпимы к людям!) ходила в платье без рукавов, и насекомые ее не трогали.

Собственный проект начал с изучения теории: книги по пчеловодству, статьи на эту тему и опыт пасечников со стажем изучал осень и зиму. Параллельно купил пару ульев и разобрал - чтобы наглядно увидеть, как устроены «коттеджи» для пчел и научиться их делать самому. Потом заселил первыми семьями, и дело пошло.

При этом мир пчел оказался таким увлекательным, что заинтересовал и других членов семьи: жену и дочерей:

Старшая, Юля, в школьные годы писала исследовательские работы на эту тему, занимала с ними призовые места в республиканских конкурсах. Это отчасти определило и выбор ее профессии: она закончила Горецкую сельхозакадемию. А сейчас уже сама имеет небольшую пасеку.

Каждому по вкусу

А в пасеке Александра сегодня есть «проплешины»: часть ульев на лето была перевезена на лесную поляну в ближайшей чаще. Полученный таким образом мед наполнен ароматами лесного разнотравья и вкусом нектара диких цветов.

Кроме того, есть мед рапсовый, липовый, гречишный — всего не перечислить. А какой лучше и вкуснее?