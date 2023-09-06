Гродненский "Неман" продолжает борьбу за медали в чемпионате Беларуси по футболу

За туманом из нескольких подряд разгромов борисовского БАТЭ можно разглядеть и свет в виде гродненского "Немана", которой неожиданно для всех добрался до третьего квалификационного раунда Лиги Конференций.

При этом нельзя однозначно говорить о провале белфутбола в этом сезоне.

Еврокубковое лето для белорусского футбола подошло к концу, а осень и зима пройдут на международной арене пройдут без участия наших клубов.

К слову, гродненский клуб стал рекордсменом по набору еврокубковых баллов среди всех белорусских клубов за последние несколько лет. Изначально, казалось бы, жребий для желто-зеленых выпал самый худший из всех - "Вадуц", многократный обладатель Кубка Лихтенштейна и участник групповой стадии Лиги Конференций сезона 2023/24. Что ж, первый матч - неожиданная до стартового свистка победа. По игре же, оказалось, что это совсем не тот "Вадуц", который был в прошлом сезоне. Клуб из Лихтенштейна оказался по уровне не сильнее условного "Торпедо-БелАЗ".

Затем был мальтийский "Бальцан", который, в прочем, оказался послабее предыдущего соперника и словенский "Целе", который, на первый взгляд, не был намного сильнее "Немана" - 0:1 после первого матча. Выглядело это не так страшно, а перспектива прохода в раунд плей-офф была вполне реальна, ведь отыграть один мяч - это задача не самая сложная. Вторая игра сразу пошла не по плану и завершилась для белорусов со счетом 1:4. Даже не смотря на разгром от "Целе", едва ли кто-то осмелится упрекать "Неман", ведь именно эта команда подарила наибольший объем положительных эмоций белорусским болельщикам этим летом.

Возвращение на белорусские поля для "Немана" не самым удачным - потеря очков в матче с "Гомелем" явно не входила в планы команды Игоря Ковалевича. Матч же 19-го тура против столичного "Энергетика" начался аналогично игре против гомельчан - с пропущенного мяча, точно также желто-зеленые вышли вперед, но уже не упустили свое преимущество. Закрепили свой предыдущий успех Савицкий и компания разгромной победой над "Минском" - 3:0. Этот матч стал последним перед международной паузой. Затем гродненцам предстоит сразиться со своим главным на данный момент соперником - минским "Динамо". В последнее время посещаемость футбольных матчей в Гродно, безусловно, растет. В целом, это логично, ведь команда борется за чемпионство. Это и привлекает болельщиков на трибуны.