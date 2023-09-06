Гродненский "Неман" продолжает борьбу за медали в чемпионате Беларуси по футболу

Еврокубковое лето для белорусского футбола подошло к концу, а осень и зима пройдут на международной арене пройдут без участия наших клубов.
При этом нельзя однозначно говорить о провале белфутбола в этом сезоне.
За туманом из нескольких подряд разгромов борисовского БАТЭ можно разглядеть и свет в виде гродненского "Немана", которой неожиданно для всех добрался до третьего квалификационного раунда Лиги Конференций.
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К слову, гродненский клуб стал рекордсменом по набору еврокубковых баллов среди всех белорусских клубов за последние несколько лет.
Изначально, казалось бы, жребий для желто-зеленых выпал самый худший из всех - "Вадуц", многократный обладатель Кубка Лихтенштейна и участник групповой стадии Лиги Конференций сезона 2023/24.
Что ж, первый матч - неожиданная до стартового свистка победа. По игре же, оказалось, что это совсем не тот "Вадуц", который был в прошлом сезоне.
Клуб из Лихтенштейна оказался по уровне не сильнее условного "Торпедо-БелАЗ".
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Затем был мальтийский "Бальцан", который, в прочем, оказался послабее предыдущего соперника и словенский "Целе", который, на первый взгляд, не был намного сильнее "Немана" - 0:1 после первого матча.
Выглядело это не так страшно, а перспектива прохода в раунд плей-офф была вполне реальна, ведь отыграть один мяч - это задача не самая сложная.
Вторая игра сразу пошла не по плану и завершилась для белорусов со счетом 1:4.
Даже не смотря на разгром от "Целе", едва ли кто-то осмелится упрекать "Неман", ведь именно эта команда подарила наибольший объем положительных эмоций белорусским болельщикам этим летом.
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Возвращение на белорусские поля для "Немана" не самым удачным - потеря очков в матче с "Гомелем" явно не входила в планы команды Игоря Ковалевича.
Матч же 19-го тура против столичного "Энергетика" начался аналогично игре против гомельчан - с пропущенного мяча, точно также желто-зеленые вышли вперед, но уже не упустили свое преимущество.
Закрепили свой предыдущий успех Савицкий и компания разгромной победой над "Минском" - 3:0. Этот матч стал последним перед международной паузой.
Затем гродненцам предстоит сразиться со своим главным на данный момент соперником - минским "Динамо".
В последнее время посещаемость футбольных матчей в Гродно, безусловно, растет. В целом, это логично, ведь команда борется за чемпионство. Это и привлекает болельщиков на трибуны.
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Учитывая, что вход пенсионерам, детям и женщинам бесплатный, на трибуны стягивается все больше людей.
На матче против "Минска", по официальным данным, присутствовали 3420 человек. Пообщавшись с несколькими болельщиками, можно было понять, что многие начали ходить на футбол именно из-за высокого положения "Немана" в турнирной таблице.
Атмосфера на матчах также привлекают зрителей, ведь фамилии футболистов, забивших голы, кричит, без преувеличения, весь стадион.
Что ж, в случае победы над столичным "Динамо" на следующем домашнем матче стоит ожидать если не аншлага, то рекорда по посещаемости в текущем сезоне.
На данный момент желто-зеленые занимают второе место в турнирной таблице и имеют 39 баллов после 17 матчей, лидирует же как раз "Динамо" из Минска, но у бело-синих на один матч больше.
Гродненцам предстоит сыграть перенесенный из-за еврокубков матч с "Шахтером"
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