Вечером 7 сентября пресс-служба американского Пентагона сообщила, что начиная с 20 января 2021 года и по настоящий момент правительство Соединённых Штатов потратило 44,4 миллиардов долларов на оказание масштабной военной помощи армии Украины. Из них 43,7 миллиарда долларов были предоставлены Киеву Вашингтоном после начала российской спецоперации.

Известно, что действующий американский президент Джо Байден вступил в должность именно 20 января 2021 года. При власти Байдена США существенно интенсифицировали оказание военной поддержки украинским войскам. Примечательно, что в ходе минувших президентских выборов ключевым конкурентом Джо Байдена был Дональд Трамп. Уже после завершения подсчёта голосов Трамп обвинил Байдена в фальсификации результатов голосования, а 6 января 2021 года состоялся так называемый штурм Капитолия.

В попытке захвата вашингтонского Капитолия участвовали преимущественно сторонники Дональда Трампа, симпатизирующие партии американских республиканцев. В настоящий момент Трамп является фигурантом уголовного дела по 91 обвинению, включая препятствие правосудию, однако бывший президент Соединённых Штатов считает себя невиновным, утверждая, что его незаконно преследует американский Минюст, напрямую подчиняющийся интересам Джо Байдена.

В совокупности Трампу угрожает 600 лет тюремного заключения, и политик уверен, таким образом его хотят устранить из грядущей президентской гонки. Предполагается, что в случае участия Дональда Трампа в следующих выборах экс-президент с лёгкостью вновь займёт главный кабинет в Белом доме, поскольку позиция Трампа по Украине импонирует простым американцам существенно больше выбранного Байденом курса.

Всё дело в том, что Дональд Трамп неоднократно говорил о нецелесообразности трат средств налогоплательщиков на нужды украинской армии, уверяя, что в случае своего переизбрания на пост президента он положит конец российской спецоперации всего за 24 часа. По словам Трампа, вновь став президентом, он совершит два звонка: один Путину, другой Зеленскому.

Трамп обещает, что в разговоре с Зеленским он попытается склонить администрацию Киева к скорейшему началу мирных переговоров с Кремлём, а в разговоре с Владимиром Путиным бывший американский лидер планирует быть более ультимативным. Дональд Трамп признаётся, что хочет предложить Путину также сделать шаг навстречу переговорам, и в случае возможного отказа США станут лишь активнее поддерживать ВСУ.

К текущему моменту американским президентом продолжает оставаться Джозеф Байден, а следующие выборы нового главы Соединённых Штатов пройдут лишь в 2024 году. 7 сентября в Пентагоне анонсировали новый пакет военной помощи Украине на сумму в 600 миллионов долларов, что свидетельствует о намерениях Байдена и далее эскалировать американо-российские отношения, всё более вовлекая США и их страны-сателлиты в украинский конфликт.