Как уважаемый психолог из США изучал страх: циничные эксперименты над 9-месячным малышом

Используя малыша как биоматериал для своих исследований психолог совершенно не думал о том, как отразятся подобные эксперименты на качестве жизни этого ребенка в дальнейшем.

Джона Уотсона интересовал научный результат, участь подопытного его не волновала.

Джон Уотсон был основателем бихевиоризма в психологии.

Это направление, изучающее реакции человека и животных на раздражители внешней среды.

В 1903 г. молодой ученый уже был доктором философии Чикагского университета.

В 30 лет он заведовал кафедрой психологии и являлся редактором периодического издания "Психологическое обозрение".

В Балтиморе, работая в университете Джонса Хопкинса, он много экспериментировал на крысах.

Однако на этом он не думал останавливаться. Скоро Уотсон задумал проводить опыты над детьми.

В 1916 году объектом исследования ученого стал страх. Он был один из первых, кто стал проводить научные эксперименты с детьми.

Для опытов Уотсон взял здорового малыша из приюта, в научных записях он значился как "Маленький Альберт".

Все результаты наблюдений записывались на камеру.

Психолог интересовался реакциями 9-месячного ребенка.

Ученый хотел понять, почему у детей нет такого чувства страха, как у подростков.

Малыши ведь часто проявляют интерес к вещам, которые пугают взрослых

Когда малышу показывли разные предметы, похожие друг на друга, он не испытывал страха.

В опыте это были домашняя белая крыса, белый кролик, комок ваты, моток пряжи, накладная борода - тоже белого цвета.

Потом ученый решил вызвать у ребенка страх искусственно, заставить его бояться белых крыс.

Малыша сажали на пол, помещали перед ним крысу, когда ребенок хотел ее погладить, за его спиной издавали очень громкий звук - удар молотком по железу.

Малыш сильно пугался и начинал плакать. Так продолжалось много раз. Вскоре при виде крысы ребенок уже бился в истерике.

Мало того, все пушистые белые предметы вызывали у него такой же дикий ужас и плач.

Таким образом Уотсон способствовал выработке условного рефлекса с дальнейшим расширением ассоциативного ряда.

В 1920 году ученый опубликовал результаты экспериментов, где он сформировал принцип управления поведением.

Да, это был прорыв в психологии, но научное сообщество всего мира негативно восприняло варварские методы Уотсона, его обвинили в нарушении научной этики.

После этого доктор больше не делал исследований на детях.

Его труды внесли большой вклад в развитие америкаснкой психологии, а сделанные открытия стали очень популярны и востребованы в научной среде.

После одной из лекций Джона Уотсона похожий эксперимент с ребенком провела Мэри Кавер Джонс.

Она работала с двухлетним малышом, но уже в обратном направлении, пытаясь снять условия для формирования реакции страха.

Другими словами, она отучила ребенка бояться белых крыс и других пушистых предметов и животных.

Альберт, предположительно, был сыном работницы приюта, которого звали Уильям Баргер.

У этого малыша были сильные детские травмы, которые остались с ним до конца жизни.

Уильям дико боялся собак и всяких других животных тоже.