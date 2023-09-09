Сказать, что прям телевизор был совсем недоступен, было бы неправдой. Однако для приобретения денег требовалось немало, для многих это было роскошью. Среднестатистические советские граждане обычно копили и откладывали с зарплаты ради заветной покупки.
Телевизоры в Советском Союзе: какой был выбор и кто мог себе позволить
Сегодня с покупкой нового телевизоа проблем нет, сделать это может каждый. Техника доступна и выбирать есть из чего с учетом ценовой категории, дизайна и технической оснащенности. В СССР все было несколько иначе.
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Вторая проблема - найти сам телевизор. Не везде и не всегда они были в свободном доступе, о крупных городах речь конечно не идет. Порой, чтобы купить хорошую бытовую технику, надо было подолгу ждать привоза и потом сутками дежурить у магазина, выстаивать огромные очереди. Такая ситуация была не везде, но все же очереди и дефицит не являлись редкими явлениями в Совтеском Союзе.
Первые телевизоры своего производства в широкой продаже появились после ВОв. Пару моделей было запущено и до войны, но они были редкостью, и о них мало кто знал вообще.
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Шаболовский телецентр заработал 7 мая 1945 года. В 1946 году значительно улучшилось качество изображения на экране. Флагманом среди телевизоров того времени стал "Москвич-Т1". Кинескоп был очень слабым, поэтому особо востребованной эта модель никогда не была, а в 1949 году уже была снята с производства. Потом появились "КВН-49", которые работали с переменным успехом, время от времени требовали починки. В активном использовании эти модели были до 1967 года.
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Цветные телевизоры стали появляться в 1950-е годы. Это были сначала "Радуга", потом "Старт", "Рекорд", качество трансляции было не хуже, чем в моделях иностранных производителей.
В 1960-е самое худшее качество изображения было у японских телевизоров. В 1970-ых черно-белые модели могла себе купить каждая советская семья, а вот цветные оставались очень дорогими и были роскошью. Ценник доходил до 700 рублей и выше. Нужно было долго копить или брать в кредит. Также был вариант продать старую подержанную модель и приобрести талоны на покупку новой.
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22:03
Храмова Оксана
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