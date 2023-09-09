Телевизоры в Советском Союзе: какой был выбор и кто мог себе позволить

11:36 2023-09-09

Сегодня с покупкой нового телевизоа проблем нет, сделать это может каждый. Техника доступна и выбирать есть из чего с учетом ценовой категории, дизайна и технической оснащенности. В СССР все было несколько иначе.

Сказать, что прям телевизор был совсем недоступен, было бы неправдой. Однако для приобретения денег требовалось немало, для многих это было роскошью. Среднестатистические советские граждане обычно копили и откладывали с зарплаты ради заветной покупки.

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    Вторая проблема - найти сам телевизор. Не везде и не всегда они были в свободном доступе, о крупных городах речь конечно не идет. Порой, чтобы купить хорошую бытовую технику, надо было подолгу ждать привоза и потом сутками дежурить у магазина, выстаивать огромные очереди. Такая ситуация была не везде, но все же очереди и дефицит не являлись редкими явлениями в Совтеском Союзе.
    Первые телевизоры своего производства в широкой продаже появились после ВОв. Пару моделей было запущено и до войны, но они были редкостью, и о них мало кто знал вообще.

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    Шаболовский телецентр заработал 7 мая 1945 года. В 1946 году значительно улучшилось качество изображения на экране. Флагманом среди телевизоров того времени стал "Москвич-Т1". Кинескоп был очень слабым, поэтому особо востребованной эта модель никогда не была, а в 1949 году уже была снята с производства. Потом появились "КВН-49", которые работали с переменным успехом, время от времени требовали починки. В активном использовании эти модели были до 1967 года.

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    Цветные телевизоры стали появляться в 1950-е годы. Это были сначала "Радуга", потом "Старт", "Рекорд", качество трансляции было не хуже, чем в моделях иностранных производителей.
    В 1960-е самое худшее качество изображения было у японских телевизоров. В 1970-ых черно-белые модели могла себе купить каждая советская семья, а вот цветные оставались очень дорогими и были роскошью. Ценник доходил до 700 рублей и выше. Нужно было долго копить или брать в кредит. Также был вариант продать старую подержанную модель и приобрести талоны на покупку новой.
     

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