Телевизоры в Советском Союзе: какой был выбор и кто мог себе позволить

Сказать, что прям телевизор был совсем недоступен, было бы неправдой. Однако для приобретения денег требовалось немало, для многих это было роскошью. Среднестатистические советские граждане обычно копили и откладывали с зарплаты ради заветной покупки.

Вторая проблема - найти сам телевизор. Не везде и не всегда они были в свободном доступе, о крупных городах речь конечно не идет. Порой, чтобы купить хорошую бытовую технику, надо было подолгу ждать привоза и потом сутками дежурить у магазина, выстаивать огромные очереди. Такая ситуация была не везде, но все же очереди и дефицит не являлись редкими явлениями в Совтеском Союзе.

Первые телевизоры своего производства в широкой продаже появились после ВОв. Пару моделей было запущено и до войны, но они были редкостью, и о них мало кто знал вообще.

Шаболовский телецентр заработал 7 мая 1945 года. В 1946 году значительно улучшилось качество изображения на экране. Флагманом среди телевизоров того времени стал "Москвич-Т1". Кинескоп был очень слабым, поэтому особо востребованной эта модель никогда не была, а в 1949 году уже была снята с производства. Потом появились "КВН-49", которые работали с переменным успехом, время от времени требовали починки. В активном использовании эти модели были до 1967 года.