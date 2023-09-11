Захарова: Гросси недоговаривает об опасности снарядов с обедненным ураном

Накануне пресс-служба американского Пентагона сообщила, что Минобороны США приняло решение о поставке снарядов с обеднённым ураном на Украину. Подобные боеприпасы обычно используются танками для более эффективного пробития брони вражеской техники. Ранее решение о передаче ураносодержащих снарядов приняло Министерство обороны Великобритании.

11 сентября генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси прокомментировал поставки боеприпасов с обедненным ураном украинским войскам. По словам Гросси, применение таких видов вооружений на поле боя не несёт в себе радиационной угрозы для окружающей среды и местного населения.

Заявление Рафаэля Гросси не осталось без внимания представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которая считает, что лидер МАГАТЭ умалчивает о реальных рисках применения ураносодержащих танковых снарядов. Захарова признаёт, что использование таких боеприпасов действительно не ведёт к изменению радиационного фона.

При этом Мария Захарова утверждает, что Гросси не упомянул о химической опасности снарядов с обедненным ураном, который по классу является тяжёлым металлом. При пуске ураносодержащих боеприпасов образуется токсичная аэрозольная взвесь, вдыхание которой может привести к опасным для жизни последствиям.

Мнение Захаровой разделяет главред газеты "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич, который подтверждает, что применение снарядов с обедненным ураном в зоне СВО не нарушит ядерной безопасности. В то же время Марцинкевич отметил, что обедненный уран постепенно накапливается в почве и тканях живых организмов, в том числе людей.

Примечательно, что впервые информация о поставке ВСУ американских ураносодержащих боеприпасов была озвучена госсекретарём США Энтони Блинкеном. Политик анонсировал выделение военной помощи Украине на сумму в $1 миллиард во время ужина в киевском "Макдональдсе".

Приехав в Киев с рабочим визитом, Энтони Блинкен посетил ресторан быстрого питания вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Чиновники заказали две порции картофеля фри, после чего Блинкен буднично сообщил о передаче военной помощи Киеву на баснословную сумму. Уже после этого сайт пресс-службы Пентагона подтвердил, что танкисты ВСУ получат боеприпасы с обедненным ураном из запасов Соединённых Штатов.