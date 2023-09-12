Банный эксперт из Дрибина рассказал, какими вениками и в каких случаях надо париться

Русская баня – это и чистота, и релакс, и отдых. Житель деревни Еганы Дрибинского района Виктор Александрович признался, что испробовал на себе самые разные варианты веников. И теперь одними березовыми не ограничивается: в его арсенале есть и липовые, и дубовые. Даже из калины и крапивы!
В деревнях их вязать умеет, считай, каждый житель. Без веника ведь и баня не баня. Если не париться, то какой эффект от мытья? — считает эксперт.
Классически, признал, за основу всегда брали березу: Хотя деды и отцы о таких составляющих, как дубильные вещества, витамин С, эфирное масло или каротин в составе листьев этого дерева и не знали, но опытным путем за много веков поняли: такой веник точно здоровья прибавит.
Кроме того, что кожу очистит основательно, манипуляции с ним успокаивают, настроение улучшается. Виктор посоветовал при этом вязать веники из кудрявой березы, ветки которой более гибкие и пышные.
Заготавливать их лучше в конце июня-начале июля. Сушить надо в темном месте – буквально три-четыре дня, и можно париться!
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А с десяток лет назад у новых соседей, которые купили в деревне дом, подсмотрел: те на веники срезают ветки липы. Решил тоже попробовать, и не пожалел:
Аромат у них еще ярче проявляется, чем у березы. Это – из-за большого количества эфирных масел и бактерицидных веществ.
Было дело, даже головная боль после массажа таким веником проходила! Ну, и расслабляет, конечно. Так что липа сегодня обязательно есть в ассортименте. Заготавливаю из нее веники примерно в те же сроки, что и из березы.
Что касается дубовых веток для веников, то за ними сельчанин отправляется в первой половине сентября. Листья у дерева тогда будут шире и прочнее, соответственно, и пара веники дадут больше.
Но, если дубовые веники больше по душе сильному полу, то нежной половине навести красоту и сохранить молодость поможет «массажер» из ивы. Но его впрок особо не заготовишь. Долго не хранится, и со временем теряет свои свойства, потому это летний вариант, - уточнил эксперт.
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Тем, кто не любит горячий пар или он не показан по состоянию здоровья, Виктор Александрович порекомендовал запастись веником из бузины. Или смородины, вишни. Они и в нежаркой бане раскроют все свои ароматы и целебные свойства.
Эти советы, подчеркнул, не с потолка взяты. Они прошли проверку в несколько сотен лет:
Наши предки знали толк в бане. Как-никак с десятого века в ней моются и, соответственно, парятся. Первое упоминание в летописях «истобъки» датируется аж 945-м годом – когда княгиня Ольга повелела протопить ее для древлянских послов.
Бани строили для себя как представители богатых сословий, так и бедняки. А где бани, там и веники, материал для которых — всегда под рукой.
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