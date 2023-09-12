Банный эксперт из Дрибина рассказал, какими вениками и в каких случаях надо париться

Русская баня – это и чистота, и релакс, и отдых. Житель деревни Еганы Дрибинского района Виктор Александрович признался, что испробовал на себе самые разные варианты веников. И теперь одними березовыми не ограничивается: в его арсенале есть и липовые, и дубовые. Даже из калины и крапивы!

В деревнях их вязать умеет, считай, каждый житель. Без веника ведь и баня не баня. Если не париться, то какой эффект от мытья? — считает эксперт.

Классически, признал, за основу всегда брали березу: Хотя деды и отцы о таких составляющих, как дубильные вещества, витамин С, эфирное масло или каротин в составе листьев этого дерева и не знали, но опытным путем за много веков поняли: такой веник точно здоровья прибавит.

Кроме того, что кожу очистит основательно, манипуляции с ним успокаивают, настроение улучшается. Виктор посоветовал при этом вязать веники из кудрявой березы, ветки которой более гибкие и пышные.

Заготавливать их лучше в конце июня-начале июля. Сушить надо в темном месте – буквально три-четыре дня, и можно париться!