Сестра Ким Чен Ына стала самой опасной женщиной в мире после поездки в РФ

18 сентября эксперт в области изучения Северной Кореи Сон Юн Ли дал интервью журналистам американского телеканала Fox News, где публично назвал Ким Ё Чжон самой опасной женщиной из когда-либо живших на Земле. По мнению профессора Ли, опасность сестры Ким Чен Ына связана с её недавним визитом в Россию.

Ли напомнил, что вместе с Ким Чен Ыном госпожа Чжон недавно побывала на российском космодроме "Восточный". Данная поездка предшествовала встрече северокорейского лидера с Владимиром Путиным. Сон Юн Ли уверен, то визит Ким Ё Чжон в Россию укрепил девушку в статусе будущей наследницы власти в КНДР.

Кроме того, профессор подчеркнул, что Ким Ё Чжон известна своей непримиримо жёсткой риторикой в отношении Южной Кореи и Соединённых Штатов, неоднократно угрожая этим государствам ядерным оружием, имеющимся на балансе северокорейских Вооружённых сил.

Преподаватель университета Тафтса выразил уверенность в том, что многочисленные угрозы Ким Ё Чжон не являются пустыми словами, поскольку женщина действительно обладает внушительными полномочиями в Северной Кореи из-за её крепких связей с родным братом. Кроме того, Чжон нередко делала публичные заявления от имени самого Ким Чен Ына.

По словам профессора Ли, после того, как Ким Ё Чжон придёт ко власти в Северной Корее, она рискует ужесточить как внешнюю, так и внутреннюю государственную политику. Дело в том, что КНДР является страной, население которой обладает крайне консервативным менталитетом с традиционалистским отношением к женщинам.

Данное обстоятельство делает Чжон ещё опаснее: заняв главенствующий пост в государстве, она может ужесточить репрессии в отношении местных жителей и сотрудников правительственного аппарата. Буйный нрав Ким Ё Чжон также может стать причиной, по которой власти Северной Кореи решаться на применение ядерного вооружения против своих потенциальных соперников.