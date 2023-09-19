Стоит ли вводить продажу валюты по паспорту?

В связи с эти корреспондент «Автопаруса» поинтересовался у финансового эксперта Ивана Дубовика: стоит ли ограничивать продажу валюты населению, например — продавать ее только по паспорту?

По мнению эксперта, сегодняшняя ситуация кардинально отличается от того, что было в 2011 и 2014 годах. И в первую очередь потому, что степень долларизации экономики значительно снизилась. Раньше многие расчеты население вело в долларах: это было неофициально — но тем не менее. Долларами рассчитывались при купле-продаже машин, квартир, дач, при ремонте автомобилей, покупке мебели и т. д. В связи с этим валюта была нужна даже тем, кто не испытывал к ней особого интереса.

Сейчас ситуация иная. Квартиры, машины, дома люди покупают за белорусские рубли. Да, еще остались сферы деятельности, где неофициально ходят доллары (это касается, например, ремонта квартир — строители берут оплату только в валюте), но для того, чтобы пошатнуть валютный рынок, этого недостаточно.

А вот поспешное решение о продаже валюты по паспорту может оказаться палкой о двух концах. Если его примут, население может расценить это как сигнал к тому, что в стране проблемы с валютой. В такой ситуации не исключено появление ажиотажного спроса, который может привести к искусственному дефициту валюты.

Как полагает Дубовик, сегодня для каких-либо валютных ограничений нет никаких предпосылок. Экономика демонстрирует небольшой, но стабильный рост, ситуация на валютном рынке сбалансирована, курс формируется по рыночным законам на основе спроса и предложения. Резкие скачки курса в соседней России никак не повлияли на финансовую стабильность в Беларуси, поэтому можно полагать, что в обозримой перспективе ситуация останется спокойной и предсказуемой.