В Беларуси планируется распределять платников — что это даст?

Причина такого решения лежит на поверхности: во многих отраслях наблюдается нехватка специалистов с высшим образованием. Закрыть все вакансии за счет бюджетников не получается, поэтому и возникла инициатива о расширении обязательной отработки за счет студентов-платников.

Понятно, что у самих платников, а также у их родителей данная идея поддержки не нашла. Многие сознательно шли на платную форму обучения, чтобы не ехать по распределению, поэтому обязательная отработка является крушением всех планов.

С другой стороны, у государства просто нет иного выбора. Многие государственные заводы, фабрики, учреждения и другие организации порой задыхаются от нехватки кадров, причем в первую очередь это касается небольших городов и провинциальных районов. Особенно остро кадровые проблемы ощущаются в медицине, энергетике, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве и других отраслях.

Пока вопрос с отработкой для студентов-платников находится в стадии обсуждения — но, судя по информации из властных структур, принципиальное решение уже принято, оговариваются лишь детали. Пока неизвестно, по какому принципу они будут распределяться: на основе успеваемости, по месту жительства или с использованием иных критериев. Но в любом случае студенты платных отделений — это мощный кадровый ресурс, который поможет государству закрыть многие проблемные вакансии в разных регионах страны.