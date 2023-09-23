Почему по белорусским школьным учебникам невозможно учиться?

Суть претензий можно выразить в том, что учебники написаны сложным, непонятным для детей языком, и учиться по ним неинтересно и невозможно. Это подчеркивали и президент Беларуси Александр Лукашенко, министр образования Андрей Иванец.

И это действительно так. Неясно, какой логикой руководствовались составители учебников (причем это относится ко всем классам, некоторые исключения есть только в начальной школе), но разобраться в том, что в них написано, не могут даже многие родители с высшим образованием. Непонятные формулировки, длинные заумные фразы, сложные термины, огромные абзацы-«простыни» — от этого у любого адекватного человека возникает естественное желание отбросить такой учебник подальше, а еще лучше — сдать его в макулатуру и забыть, как страшный сон.

Такое чувство, что составители белорусских учебников чувствуют себя в чем-то ущербными, и пытаются скрыть свои комплексы за показной заумностью. Слова и фразы, которыми они оперируют, да и в целом используемый ими стиль изложения и подачи материала еще можно иногда использовать при написании специфических научных статей и докладов, рассчитанных на ограниченное количество людей с соответствующим образованием. Но писать так школьные учебники категорически нельзя, это просто свидетельствует о полнейшей профессиональной непригодности их составителей.

Очень жаль, что постоянная критика, исходящая в адрес составителей школьных учебников от широкой общественности (прежде всего от родителей и учителей), полностью игнорируется теми, кто по долгу службы обязан учитывать мнение народа. И очень хочется верить, что критика, прозвучавшая из уст президента и министра образования, будет услышана, и школьные учебники наконец приведут в адекватное состояние.