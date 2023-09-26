Правильное заваривание сделает растворимый кофе даже вкуснее молотого

Самая распространенная ошибка большинства любителей кофе в том, что они сразу заливают гранулы кипятком. Делать это не следует, если вы хотите, чтобы напиток полноценно отдал свой вкус и аромат.

Сначала необходимо влить немного холодной воды, и только после этого долить горячую, но она не должна быть горячее 90 градусов.

Дождитесь пока гранулы полностью растворятся и напиток станет однородным. Лишь тогда можно добавить в него молоко, если вы предпочитаете кофе с молоком.