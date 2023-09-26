Озимый лук выживет и даст урожай при условии его правильной посадки

Главный секрет успеха заключается в правильной подготовке и посадке культуры. Перед тем как сажать лук, грядку нужно удобрить фосфорной мукой и перекопать.
Для дополнительной защиты лука можно в качестве укрывной техники использовать сорные травы.
Оптимальным временем для посадки озимого лука будет конец октября и даже начало ноября. Если же посадить лук раньше, он может прорасти, и, когда ударят холода, замерзнет.
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