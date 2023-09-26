Топовая пятерка женских качеств, которые мужчины считают соблазнительными

Мужчины обожают интеллектуально развитых женщин, с которыми есть о чем поговорить на разные темы. Привлекает и уверенность в себе, и способность отстаивать свою точку зрения.

Умеренная холодность и загадочность тоже могут заинтриговать, но в этом деле важно не перегнуть палку и не превратиться в отстраненную Снежную королеву.

Если у девушки есть свое мнение и она не растворяется в партнере, это надолго сохраняет к ней интерес. Женственность, которая дает мужчине почувствовать свою силу, тоже является привлекательной чертой, без которой едва ли удастся стать привлекательной и соблазнительной.