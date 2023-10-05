Соседские тараканы больше не побеспокоят, если вы будете мыть пол этим средством

Супердорогие средства для мытья полов тут не нужны. Достаточно будет обычного туалетного мыла и боракса.

Боракс нужно растворить в мыльной воде, и этим составом регулярно мыть пол. Если у вас есть порошок с бораксом, то можно использовать и его.

Боракс непереносим для тараканов, поэтому они едва ли захотят наведаться к вам в гости. При непосредственном же контакте с веществом насекомые даже могут погибнуть.