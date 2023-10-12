Разная турбулентность: какие существуют типы турбулентности и чем они отличаются

Следовая турбулентность вызывается завихрением воздушного потока, вызванного пролетающим самолетом. Чем он крупнее, тем вероятность турбулентности выше.

Механическая турбулентность возникает из-за того, что воздушные вихри как бы обтекают объекты на поверхности земли. Ее можно спрогнозировать, благодаря метеорологическим наблюдениям.

Самой небезопасной и плохо прогнозируемой турбулентностью является турбулентность ясного неба. Ее вызывают ветровые сдвиги, возникающие из-за столкновения разнонаправленных воздушных потоков.