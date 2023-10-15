Кокосовая пальма на самом деле не дерево, а, скорее, трава

У кокосовой пальмы длинный, до 30 метров прочный ствол. Но это деревом ее не делает. А все дело в технологии прорастания.

Из ореха сначала проклевывается один листочек, который является семядолей. Это с точки зрения ботаники характерно для травянистых растений.

Деревья же появляются из двудольного ростка. Подобные характерные для трав черты демонстрирует бамбук, амазонская пальма и драцена киноварно-красная.