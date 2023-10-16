На острове Миякедзима три тысячи человек привыкли жить в противогазах

Причина, по которой жители острова Миякедзима вынуждены носить противогазы связана с тем, что на нем расположен часто извергающийся вулкан. Он выбрасывает смертельно опасный для человека диоксид серы.

Поэтому во время извержений людям приходится надевать противогазы и временно эвакуироваться. А они случаются очень часто: раз в несколько лет.

Во время одного из крупных извержений в 2000-м году жителям острова пришлось покинуть его на годы. Но теперь они начинают туда возвращаться, и перспектива носить противогаз их не очень пугает.