На острове Миякедзима три тысячи человек привыкли жить в противогазах

22:06 2023-10-16
На острове Миякедзима три тысячи человек привыкли жить в противогазах

Жизнь в противогазах ничуть не тяготит жителей японского острова Миякедзима: не зря же говорят, что человек может привыкнуть ко всему.

Причина, по которой жители острова Миякедзима вынуждены носить противогазы связана с тем, что на нем расположен часто извергающийся вулкан. Он выбрасывает смертельно опасный для человека диоксид серы.

Поэтому во время извержений людям приходится надевать противогазы и временно эвакуироваться. А они случаются очень часто: раз в несколько лет.

Во время одного из крупных извержений в 2000-м году жителям острова пришлось покинуть его на годы. Но теперь они начинают туда возвращаться, и перспектива носить противогаз их не очень пугает.

Показать следующие комментарии
Фото
Эльза Ли
22:47

Эльза Ли

Худшее место для стюардессы: почему бортпроводницы не любят рейсы в Индию

Худшее место для стюардессы: почему бортпроводницы не любят рейсы в Индию

Быть стюардессой в Индии это испытание, которое выдержит далеко не каждая представительница профессии.
Эльза Ли
22:43

Эльза Ли

В Японии заблюривают наручники на фото и видео в криминальных новостях

В Японии заблюривают наручники на фото и видео в криминальных новостях

На фотографиях и видео из Японии можно увидеть затертые очертания наручников.
Эльза Ли
22:39

Эльза Ли

Толстяк в аренду: кто готов платить за толстого японца полторы тысячи рублей

Толстяк в аренду: кто готов платить за толстого японца полторы тысячи рублей

Сервис проката толстяков в Японии называется Дебукари, и им может воспользоваться любой желающий.
Эльза Ли
22:34

Эльза Ли

В Японии появилась религиозная организация Идите домой в помощь трудоголикам

В Японии появилась религиозная организация Идите домой в помощь трудоголикам

Остроумный японец Хисано Мотохиро придумал религию, спасающую его трудолюбивых соотечественников от переработок.
Эльза Ли
22:29

Эльза Ли

В Индии зашкаливает количество смертей из-за неудачных мест для селфи

В Индии зашкаливает количество смертей из-за неудачных мест для селфи

Около 38 процентов всех смертельных случаев в результате неудачных селфи приходится на Индию.
Эльза Ли
22:25

Эльза Ли

За номер 39 на автомобиле в Афганистане можно поплатиться даже жизнью

За номер 39 на автомобиле в Афганистане можно поплатиться даже жизнью

Автовладелец с номером 39 в Афганистане подвергается оскорблениям и даже угрозам физической расправы.
Эльза Ли
22:20

Эльза Ли

Родиной пельменей является Сибирь: там их ели издавна, но не всегда, а только зимой

Родиной пельменей является Сибирь: там их ели издавна, но не всегда, а только зимой

В центральную часть России пельмени как популярное блюдо добрались только после революции.