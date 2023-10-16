Детокс напитки не избавят организм от токсинов и шлаков, потому что их нет

Клиентам внушают, что напитки из фруктовых и овощных соков выведут шлаки из организма. Но, если задать этим гуру вопрос, о каких именно вредных веществах речь, они, скорее всего, потеряются.

На самом деле детокс-напитки не более чем маркетинговая уловка. Наш организм никакие токсины и шлаки не накапливает.

Здоровый организм избавляется от ненужного естественным путем. Если же этого не происходит, значит, в системе произошел сбой, и чудо-напитками его точно не исправить.