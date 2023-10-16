В Японии появилась религиозная организация Идите домой в помощь трудоголикам

В Японии корпоративная культура возведена в абсолют, и люди часто так измучены работой, что начинают болеть и погибать. Но отказаться работать по окончании рабочего дня, если начальник на месте не могут чисто психологически.

С другой стороны в Японии запрещена дискриминация по религиозным убеждениям. Вот находчивый Мотохиро и основал религию, которая разрешает японцам уходить с работы по окончании официального рабочего дня.

Теперь можно заявить начальству, что идешь домой по религиозным убеждениям. И отдохнешь, и совесть мучить не будет.