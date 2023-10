Это была эпичная песня Another Brick In the Wall (Part II), которая добралась до вершины в 1979 году.

Она также стала лидером в британском чарте и стала единственной композицией, попавшей в топ-10 после See Emily Play в 1967 году.

See Emily Play – один из лучших треков времен Сида Барретта, который неоднократно перепевался разными артистами.