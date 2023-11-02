Миф про похудение: можно ли сбросить вес в тренажерном зале

В среднем тренировка в тренажерном зале сжигает около 600 калорий. Если она не очень интенсивная, то может быть и 300-400.

А в одной шоколадке или 100 граммах орехов содержится те же 500-600 калорий. Поэтому силовой тренинг это больше про наращивание мышечной массы и укреплении мышц и связок, а не про похудение.

Худеем же мы на кухне, когда меняем рацион питания и создаем дефицит калорий. В первую очередь в плане отказа от сладких и жирных продуктов.