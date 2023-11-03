Вянут листья у тепличных перцев: что делать и как предотвратить

12:44 2023-11-03
Вянут листья у тепличных перцев: что делать и как предотвратить

Проблема не проявляется внезапно. Чаще всего к увяданию листьев приводит регулярное нарушение агротехники.

Растения испытали стресс:

Самой стрессовой ситуацией является, конечно, пересадка. Чтобы не навредить растениям, даже в теплицу переносить перцы стоит не раньше середины мая.

К этому времени на рассаде должно уже сформироваться не менее десяти полноценных листовых пластин. Более ранняя посадка в еще не прогретый грунт чревата ослаблением и даже гибелью молодых растений.

Чтобы не бороться с последствиями проблемы, стоит позаботиться о поддержании следующих параметров:

Влажность не ниже 60%.

Температура, а именно исключение риска резких ее перепадов.

Хороший воздухообмен, который достигается только качественно оборудованной вентиляцией и систематическим проветриванием.

Чаще всего в теплицах паразитирует тля:

Эта небольшая светлая мошка появляется чаще в том случае, если перед посадкой не обеззаразили почву и не обработали дезинфицирующими средствами садовый инвентарь.

Поселяется насекомое на внешней стороне листьев. При осмотре заметны личинки. Питанием для нее служит сок из листьев. Теряя влагу, листья скручиваются, увядают и опадают.

Если растение было ослаблено по другим причинам, нашествие тли приводит к его гибели.

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