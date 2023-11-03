У Хэлоуина богатая и древняя история, имеющая не праздничный, а сакральный смысл

В кельтской культуре год делился на два сезона зиму и лето с двумя переходными ночами. С 30 апреля на 1 мая отмечалась Вальпургиева ночь или Белтейн, что знаменовало приход лета.

С 31 октября на 1 ноября наступала ночь Самайн, с которой начиналась зима. По поверьям в эту ночь в дом наведывались духи усопших родных.

Но с ними могли забрести и злые духи. Чтобы их отпугнуть, на окно ставили вырезанную в тыкве или репе голову Джека, а сами люди наряжались в пугающие костюмы.