Десять поводов ненавидеть Японию: заметки российского туриста

Вторая беда - густонаселенность. По площади страна в 45 раз меньше России, а людей здесь почти столько же. Как правило, в городах это ощущается больше всего.

Первая проблема - навязчивая печатная агитация, всевозможных плакатов, табличек и объявлений здесь пруд пруди, и они реально раздражают. Запреты, предупреждения, пояснения, указатели, и все дублируется по нескольку раз на каждом шагу.

Везде огромные толпы народа, большущие очереди - даже для поездки в метро или при посещении ресторана. Плюс еще море туристов, как будто своих граждан мало! Третья причина для ненависти - взбесившиеся ценники. Подъехать на такси из аэропорта Нарита до центральной части Токио обойдется в 200 баксов. Покататься на метро можно за 2 доллара, если по прямой, с пересадками выйдет все 4. Хотите скоростной поезд - отдайте еще сотни долларов. Отели стоят в 2-3 раза дороже, чем в Европе и в 5 раз дороже, чем в Китае.

Тотальная теснота - это то, к чему вам придется привыкать с первых дней. Здесь все очень миниатюрное, начиная от мини-баров, до номеров в отелях. Например, двухспальная кровать у японцев - это ложе шириной немногим больше метра. Узенькие улочки, крошечные машинки - все это очень непривычно. Ужасный дизайн автомобилей не может не раздражать. Машины, которые делаются для внутреннего потребителя, поражают своим безвкусием. Такая же беда с любой японской техникой, кошмарный интерфейс и оформление убогое. Причина пятая - отсутствие урн! Мусор здесь собирают в пакетик, потом нужно купить особую наклейку и потом уже нести выбрасывать. Отходы складывают в определенных местах и по назначенным дням. Странные дела со временем тоже раздражают. Здесь расчет услуг идет не почасово, а за произвольные промежутки времени - за 20, 30, 40 минут. И это страшно неудобно, например, при аренде платной парковки. Современная архитектура - полный ад. Это сплошные безликие коробки, придающие городу весьма унылый однообразный вид. Вас просто окружает царство бетона.