Десять поводов ненавидеть Японию: заметки российского туриста

22:06 2023-11-05
Десять поводов ненавидеть Японию: заметки российского туриста

Япония - удивительная и особенная страна, с этим никто спорить не станет. При этом человеку с другим менталитетом здесь может быть очень неуютно, особенно в первое время и без привычки.

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Первая проблема - навязчивая печатная агитация, всевозможных плакатов, табличек и объявлений здесь пруд пруди, и они реально раздражают. Запреты, предупреждения, пояснения, указатели, и все дублируется по нескольку раз на каждом шагу.

Вторая беда - густонаселенность. По площади страна в 45 раз меньше России, а людей здесь почти столько же. Как правило, в городах это ощущается больше всего.

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Везде огромные толпы народа, большущие очереди - даже для поездки в метро или при посещении ресторана. Плюс еще море туристов, как будто своих граждан мало!

Третья причина для ненависти - взбесившиеся ценники. Подъехать на такси из аэропорта Нарита до центральной части Токио обойдется в 200 баксов. Покататься на метро можно за 2 доллара, если по прямой, с пересадками выйдет все 4. Хотите скоростной поезд - отдайте еще сотни долларов. Отели стоят в 2-3 раза дороже, чем в Европе и в 5 раз дороже, чем в Китае.

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Тотальная теснота - это то, к чему вам придется привыкать с первых дней. Здесь все очень миниатюрное, начиная от мини-баров, до номеров в отелях. Например, двухспальная кровать у японцев - это ложе шириной немногим больше метра. Узенькие улочки, крошечные машинки - все это очень непривычно.

Ужасный дизайн автомобилей не может не раздражать. Машины, которые делаются для внутреннего потребителя, поражают своим безвкусием. Такая же беда с любой японской техникой, кошмарный интерфейс и оформление убогое.

Причина пятая - отсутствие урн! Мусор здесь собирают в пакетик, потом нужно купить особую наклейку и потом уже нести выбрасывать. Отходы складывают в определенных местах и по назначенным дням.

Странные дела со временем тоже раздражают. Здесь расчет услуг идет не почасово, а за произвольные промежутки времени - за 20, 30, 40 минут. И это страшно неудобно, например, при аренде платной парковки.

Современная архитектура - полный ад. Это сплошные безликие коробки, придающие городу весьма унылый однообразный вид. Вас просто окружает царство бетона.

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Здесь очень много запретов, просто чересчур. Они повсюду и касаются самых разных сфер. Примеры: нельзя курить вне специальной зоны, заходить в бар в обуви, в некоторые парки нельзя с самокатами и животными, на отдельных улицах запрет на велосипеды. Есть вагоны в метро только для дам, а в секс-шопах отделы только для мужчин.

Если вы приехали из России и хотите арендовать авто - пустая затея. Российские права никому тут не нужны. Требуется строго японское удостоверение водителя. Так что придется сдавать экзамен (хорошо, что на русском можно), процедура упрощенная, но время отнимает. Правда, в городах машина совершенно бесполезна, если только есть желание посмотреть природу провинции.

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