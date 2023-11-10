В СК прокомментировали историю витебского блогера, который за деньги выпил бутылку водки и умер во время стрима

В ту ночь витебская следственно-оперативная бригада приехала по месту происшествия после сообщения о смерти 41-летнего мужчины.

Когда сотрудники следственных органов зашли в квартиру, помимо умершего там были еще 6 человек.

Они подтвердили, что вели прямую трансляцию на ютуб-канале, где за деньги от зрителей выполняли самые нелепые задания.

Сначала поступила просьба выпить стакан водки за донат, Алексей Кунис сделал это. Потом зритель попросил повторить задание, блогер снова все выполнил.

Третий раз Алексея попросили допить все, что осталось в бутылке. Кунис допил остатки. В итоге он выпил бутылку водки за 7 минут.

Мужчине стало плохо и он прилег на диван. Еще до выполнения первого задания Кунис был уже в состоянии опьянения.

Когда приятели блогера, наконец, увидели что он перестал дышать, сразу вызвали неотложку.

Предварительные данные указывают, что смерть наступила от отравления этиловым спиртом.

Проверка витебским СК по делу о смерти блогера еще проводится до выяснения всех подробностей случившегося.