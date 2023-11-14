Бархатцы в саду: что сделать с ними осенью, чтобы принесли пользу

Самое большое количество фитонцидов в бархатцах среднего размера. Есть еще высокие и низкие разновидности.

Летом цветы можно использовать для отпугивания тли, колорадского жука.

Корни выделяют вещества, которые губят нематоду в почве.

Высаживать растения надо по периметру огородных культур для защиты от вредителя.

При этом не ближе, чем на 30 см от культурных посадок, потому что бархатцы будут лишать их питания.

Осенью, пока не наступили заморозки, которые снижают фитонцидные свойства, поступаем так: изымаем растения из почвы с корнями, мелко рубим и всю эту массу погружаем обратно вглубь земли. Эффективно против нематоды.

Потом можно будет посадить сюда растения, которые тоже боятся этого вредителя.

В новом дачном сезоне заметите, что серой гнили стало меньше.

Еще один способ извлечь пользу из бархатцев - засушить соцветия и потом подсыпать горсточку под рассаду капусты. Это отпугнет гусениц и капустных мух.

С приходом заморозков кидаем бархатцы в компостную яму, улучшая полезные свойства будущего удобрения.

Разложите цветы в качестве мульчи вокруг клубничных посадок. Защитный слой убережет от холодов и отвадит вредителей-грызунов.

Семена собираем с собственного участка и потом сажаем на другой год там, где нам нужно. Семян всегда много, при этом они хорошо и быстро всходят.

Высевая бархатцы как сидерат, оздоравливаем землю, убиваем 90% нематод, обогащаем участок органикой.

Высаживая чеснок, кладем бархатцы в лунки или прикапываем сорванные цветки под кусты клубники.

Мульчируем бархатцами грядки с овощами и клумбы с цветами.

Для компоста это отличный органический компонент, отдающий свои фитонцидные свойства.