Умер сооснователь группы «Алиса» гитарист Андрей Шаталин

Бывший гитарист, один из основателей популярной группы «Алиса» Андрей Шаталин ушел из жизни, сообщает Газета.ру со ссылкой на его коллег из группы.

Царствия Небесного. Соболезнование родным и близким, — говорится в сообщении.

Музыкант входил в золотой состав коллектива. На концертах группы он запомнился виртуозными соло во время исполнения композиций «Плач» и «Умереть молодым».

В августе нынешнего года Шаталина объявляли в розыск. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и пропал.

Андрея Германовича нашли в лесу через 2 дня. Его передали медикам, которые никаких травм у него не обнаружили.

Отчего он умер, в сообщении не говорится.