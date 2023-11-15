Джефф Безос и Лорен Санчес взорвали Интернет, описав свой «довольно обычный» день

Лорен Санчес рассказала репортеру Vogue о своей жизни с женихом-миллиардером Джеффом Безосом.

По ее словам, их с избранником день начинается с того, что тот, кто просыпается первым, готовит другому чашку кофе. Иногда Санчес готовит на завтрак яичницу-глазунью на мучных лепешках.

Пара сообщает, что регулярно тренируется вместе, заканчивая день в 9:30 вечера просмотром телевизора. В перерывах между уроками игры на фортепиано, высадкой и забором детей “каждый вечер” устраивается семейный ужин.

Согласно их аккаунту в Vogue, основатель Amazon и его избранница по будням бегают со своими детьми и лично отвозят их в школу.

При этом Джефф Безос, как известно, один из богатейших людей в мировой истории. Это еще раз проиллюстрировала воздушная экскурсия, которую пара устроила Vogue.

На личном вертолете она отвезла журналистов на свое ранчо в Техасе. Стоимость этого ранчо не разглашается, но The Wall Street Journal сообщила в 2019 году, что оно охватывает 30 000 акров.

Сказать, что это один из нескольких домов, которыми владеет Безос, тоже было бы преуменьшением.

Миллиардер, который является вторым по богатству человеком в мире с состоянием более 166 миллиардов долларов, владел 420 000 акров по состоянию на 2022 год. Это делает его 24-м по величине землевладельцем в США.

Многолетние проблемы неравенства в благосостоянии становятся все более очевидными, - пишет издание. Всего 1,9 процента от состояния Безоса могли бы профинансировать год дошкольного образования для каждого ребенка в США. Поскольку богатые продолжают выигрывать как с точки зрения заработной платы, так и относительно мягких налоговых льгот, мнение о наших миллиардерах начало портиться.

Согласно национальному опросу Cato по вопросам социального обеспечения, работы и благосостояния, молодое поколение Америки с большей вероятностью сообщит о чувстве обиды по отношению к богатым.