Женщины химба не моются, но считаются в Африке самыми красивыми

18:28 2023-11-17
Женщины химба не моются, но считаются в Африке самыми красивыми

Они используют для мытья смесь вулканической глины, трав, ароматных масел и «дымовую ванну».

Племени химба чужды блага цивилизации. Оно проживает на юго-западе Африки - в Намибии. Эта этническая группа имеет свой язык, обычаи, традиции. Народ химба в переводе означает «нищие».

Его основное занятие - выращивание скота. Численность этого народа составляет всего около пяти тысяч человек. А живет он, как правило, в деревнях. Дома строит из тонких стволов деревьев, обмазанных грязью вперемежку с навозом. 

Мебели в их жилищах нет, просто на полу лежит пара-тройка циновок и шкуры животных.

Народ химба практикует полигамию. Мужчина имеет две жены одновременно, жена тоже может подобрать себе дополнительного партнера. Или развестись с мужем и выйти замуж за другого мужчину.

Женщины любят украшения. Они носят ожерелья из меди, скорлупы, бисера. А также разнообразные бусы и браслеты. Прекрасная половина племени известна также и тем, что не моется. 

Вода у них - на вес золота, потому с давних пор ополоснуться могли только мужчины. Но женщины придумали выход.

Они используют смесь вулканической глины, трав, ароматных масел. Мажут ею тело и волосы. Вечером женщина счищает все это со своего тела и принимает «дымовую ванну», используя для этого дерево коммифору.

Женщина склоняется над дымом, накрывает тело специально сшитым для таких процедур одеялом, и начинает интенсивно потеть. Тело очищается, дезинфицируется и приобретает приятный запах.

После этого втирает в кожу мазь, куда входят охра, ароматический компонент из листьев коммифоры, и животный жир. Это помогает женщинам химба сохранять кожу молодой до старости.

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