Некоторые обыденные для россиян вещи недоступны многим американцам

Многое то, что мы в обыденной жизни не замечаем, для среднего американца недоступно. О чем идет речь?

Больничные не оплачивают

Как сообщает автор канала "Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ" на платформе Дзен, у большинства компаний в США нету оплачиваемых больничных дней. То есть, работники вынуждены лечиться за свой счет.

Отсутствие домашней еды

Натуральные и свежие продукты в Америке стоят намного дороже полуфабрикатов. Многие американцы выживают на пицце или хот-догах. Зачастую им дешевле купить готовую продукцию либо пообедать в кафе.

Невозможность установить стиралку

В Нью-Йорке и во многих других городах стиральная машинка в квартире - роскошь, доступная лишь богачам. Стоят они недорого, дефицита в таких товарах нет. Но устанавливать стиралки можно лишь в тех квартирах, где для этого есть необходимое разрешение.

Потому в городах США граждане массово ходят в общественные прачечные.