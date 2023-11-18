Некоторые обыденные для россиян вещи недоступны многим американцам

Многое то, что мы в обыденной жизни не замечаем, для среднего американца недоступно. О чем идет речь?
Больничные не оплачивают
Как сообщает автор канала "Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ" на платформе Дзен, у большинства компаний в США нету оплачиваемых больничных дней. То есть, работники вынуждены лечиться за свой счет.
Отсутствие домашней еды
Натуральные и свежие продукты в Америке стоят намного дороже полуфабрикатов. Многие американцы выживают на пицце или хот-догах. Зачастую им дешевле купить готовую продукцию либо пообедать в кафе.
Невозможность установить стиралку
В Нью-Йорке и во многих других городах стиральная машинка в квартире - роскошь, доступная лишь богачам. Стоят они недорого, дефицита в таких товарах нет. Но устанавливать стиралки можно лишь в тех квартирах, где для этого есть необходимое разрешение.
Потому в городах США граждане массово ходят в общественные прачечные.