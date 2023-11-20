Для чего опытные огородники раскладывают в теплице снег: пустая выдумка или действительно полезное действие

Приводим несколько аргументов, которые доказывают полезность приведенного метода.
Если зимой начинаются сильные морозы, почва в теплицах с отсутствием отопления сильно вымерзает. От этого все полезные почвенные микроорганизмы находятся под угрозой, в том числе такие нужные садоводу дождевые черви.
Уложив по земле слой сугробов, мы создаем естественный природный утеплитель, который убережет ценную почвенную микрофлору от гибели в моменты, когда градусник покажет критически низкие температуры.
Поливая грядки, мы, как правило, берем жесткую водопроводную воду. Она способствует избыточному накоплению солей в почве. Дождевая и талая вода - лучший способ восстановить кислотно-щелочной баланс.
Зимой можно собрать побольше сугробов в тепличке, весной они превращаются в воду. Земля пропитается полезной талой жидкостью.
Сохранить снег в теплице до прихода весны можно, если не делать очень высокий слой (более 50 см). Не сбивайте снежную массу в плотный ком, старайтесь держать дверь в теплицу незапертой.
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