Для чего опытные огородники раскладывают в теплице снег: пустая выдумка или действительно полезное действие

Приводим несколько аргументов, которые доказывают полезность приведенного метода.

Если зимой начинаются сильные морозы, почва в теплицах с отсутствием отопления сильно вымерзает. От этого все полезные почвенные микроорганизмы находятся под угрозой, в том числе такие нужные садоводу дождевые черви.

Уложив по земле слой сугробов, мы создаем естественный природный утеплитель, который убережет ценную почвенную микрофлору от гибели в моменты, когда градусник покажет критически низкие температуры.

Поливая грядки, мы, как правило, берем жесткую водопроводную воду. Она способствует избыточному накоплению солей в почве. Дождевая и талая вода - лучший способ восстановить кислотно-щелочной баланс.

Зимой можно собрать побольше сугробов в тепличке, весной они превращаются в воду. Земля пропитается полезной талой жидкостью.

Сохранить снег в теплице до прихода весны можно, если не делать очень высокий слой (более 50 см). Не сбивайте снежную массу в плотный ком, старайтесь держать дверь в теплицу незапертой.