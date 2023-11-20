В Питере туристка воткнула «розочку» в шею ухажёра за плохие комплименты

01:57 2023-11-20
В Питере туристка воткнула «розочку» в шею ухажёра за плохие комплименты

Любовная пара из Самары прибыла на отдых в Санкт-Петербург, даже не предполагая, чем обернётся их поездка.

На питерской Большой Посадской произошёл инцидент, который никак не подходит под поговорку "милые бранятся - только тешатся". Дело в том, что пара самарчан прибыла в Санкт-Петербург в качестве туристов, решив устроить себе романтический вечер.

В какой-то момент ухажёр стал щедро одаривать комплиментами свою спутницу, однако выбранные мужчиной эпитеты девушке не понравились. Обиженная дама решила действовать радикально.

Женщина схватила бокал с вином, разбила его, соорудив так называемую "розочку", после чего воткнула его в шею невольному обидчику. Сейчас мужчина госпитализирован и находится в тяжёлом состоянии, а его избранница думает над своим поведением в прохладной камере ИВС.

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