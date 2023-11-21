Американец почти четверть века прожил в старом «Боинге»

Житель Америки сумел сконструировать себе уникальное жилище в 1999-м году. За основу он взял списанный самолет и доставил его из Греции в США. А установил в лесу вблизи города Хилсборо.

Хозяин утверждает, что ранее авиалайнер был собственностью самого А. Онассиса - миллиардера, второго мужа Ж. Кеннеди. Вместе с покупкой земли и другими тратами необычное жилье обошлось Кэмпбеллу в 220 тысяч долларов.

Мужчина установил в салоне душ, холодильник, стиральную машину, раковину. На проживание у него уходило 400 долларов ежемесячно. Из-за отсутствия отопления температура в самолете была такой же, как за бортом.

Хозяин дома-самолета предоставляет свое жилище для проведения различных мероприятий. А с тех, кто хотел там пожить, денег не брал.

Свой переезд в лайнер Кэмпбелл объяснил большой любовью к ним. Сейчас инженер находится в Японии и конструирует там еще одно жилье из воздушного судна.

Кэмпбелл считает, что перестройка его первого дома-самолета стоила ему больших сумм из-за ошибок в планировании. И новоселье в авиалайнере можно отметить за более скромную цену.