Сыгравшая Катю Пушкареву в «Не родись красивой» Нелли Уварова не хочет сниматься в продолжении сериала

10:23 2023-11-23
Сыгравшая Катю Пушкареву в «Не родись красивой» Нелли Уварова не хочет сниматься в продолжении сериала

Актриса заявила, что не очень-то верит во вторую часть ленты и про ее перезапуск ничего не знает.

Не успели поклонники сериала порадоваться новости о съемках продолжения «Не родись красивой», как появились новости от главной звезды сериала - актрисы Нелли Уваровой, сыгравшей Катю Пушкареву.

Уварова сообщила Mash, что не очень-то верит во вторую часть ленты и про ее перезапуск ничего не знает. По словам Нелли, о продолжении сериала говорят уже 17 лет, обещали прислать ей сценарий, но пока этого не случилось.

Но, если будет прислан и он окажется хорошим, актриса подумает о своем участии в съемках, сообщает Рeopletalk.ru.

Издание напомнило, что «Не родись красивой» - адаптация теленовеллы «Я — Бэтти, дурнушка», созданной в Колумбии. Фильм выходил на экраны с 2005 по 2006 годы.

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