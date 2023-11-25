Прямо на площади в центре Могилева развернулась выставка советских плакатов

Площадь Народного единства в Могилеве стала своего рода одной из выставочных площадок музея города. Летом авторы необычного проекта познакомили могилевчан и туристов с творчеством юных художников из Могилева и городов-побратимов.

Ближе к осени галерея под открытым небом рассказала об истории самого областного центра. Главные факты из жизни Могилева разных эпох, репродукции старинных фото и рисунков раскрыли много нового.

Примечательно, что для посещения выставки не надо покупать билет, планировать поход в музей: увидеть очередную экспозицию можно, просто прогуливаясь в выходной день или праздники, возвращаясь с работы или занятий в будни.

Новым проектом Музея Могилева, уже традиционно развернувшего галерею на площади возле торгового центра «Атриум», стала выставка плакатов эпохи СССР.