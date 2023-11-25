Прямо на площади в центре Могилева развернулась выставка советских плакатов

14:56 2023-11-25
Прямо на площади в центре Могилева развернулась выставка советских плакатов

Очередной проект Музея Могилева окунул горожан и гостей города в графическое искусство эпохи СССР

Площадь Народного единства в Могилеве стала своего рода одной из выставочных площадок музея города. Летом авторы необычного проекта познакомили могилевчан и туристов с творчеством юных художников из Могилева и городов-побратимов.

Ближе к осени галерея под открытым небом рассказала об истории самого областного центра. Главные факты из жизни Могилева разных эпох, репродукции старинных фото и рисунков раскрыли много нового.

Примечательно, что для посещения выставки не надо покупать билет, планировать поход в музей: увидеть очередную экспозицию можно, просто прогуливаясь в выходной день или праздники, возвращаясь с работы или занятий в будни.

Новым проектом Музея Могилева, уже традиционно развернувшего галерею на площади возле торгового центра «Атриум», стала выставка плакатов эпохи СССР.

Я сама родом из того времени. И плакаты, конечно, видела. Как в школьных учебниках, так и более поздние — на специальных стендах, в официальных учреждениях.

Но никогда не задумывалась, насколько их много, насколько они яркие, вдохновляющие. И очень точно отражающие ту мысль, которую хотят донести до человека,— призналась пенсионерка Лера Максимовна.

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Вадим и Аня — студенты Могилевского педуниверситета. Для них, отметили, плакаты с «историей», скорее — вид графического искусства, который опять входит в моду и переживает свое новое рождение.

По сути, плакаты зародились как реклама и существовали даже в древности, - включился в беседу могилевчанин Петр Кирпиченков, также решивший познакомиться с выставкой.

С той разницей, что информацию тогда размещали на глиняных, металлических, деревянных дощечках.

Историк-любитель уточнил, что золотой век для плакатов наступил в 19 веке — с появлением такой техники печати, как литография. И свою руку к ним приложили многие именитые художники Европы и России.

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После победы Революции именно плакат стал одной из основных форм общения власти с людьми. В молодой стране Советов далеко не все жители были грамотными, но яркие красочные афиши с крупными рисунками были понятны даже без слов.

Они высмеивали буржуев, осуждали пьянство, призывали к труду и занятиям спорту. В Великую Отечественную — призывали к борьбе с фашистами, в послевоенные годы вдохновляли на восстановление страны.

Плакаты отдавали дань внимания работникам разных профессий, объясняли, как нужно себя вести в общественных местах, призывали лучше учиться и быть внимательными друг к другу.

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По сути, они отражали всю нашу жизнь, — высказала общую мысль россиянка Маргарита Иванюшина.

Жительница Твери призналась, что в Могилев приезжает уже в третий раз, и каждый раз открывает для себя что-то новое. Познавательно-образовательная выставка под открытым небом, считает, — отличный вариант познакомить людей с наследием прошлых лет:

До музея, может, дойдет не каждый. А так галерея, можно сказать, сама «пришла» к посетителям.

Очень креативная задумка, которую могут позаимствовать у Могилева многие города.

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