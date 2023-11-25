Четыре лучших сорта махровых тюльпанов, которые следует высадить этой осенью

Предложенная подборка состоит из сортов, которые совмещают в себе выносливость и высокую декоративность.

Сан Лавер - поздний махровый тюльпан, образует пышные солнышки, которым можно порадоваться уже в мае. Лепестки ярко-желтого цвета могут приобретать сочный мандариновый оттенок или даже красноватый отлив.

Негрита Дабл - тоже поздний сорт с волшебными волнистыми лепестками темного фиолетово-сиреневого оттенка. Можно посадить их на открытом солнце или в затененном месте. Устойчив к морозам до -30 градусов.

Уайт Маунтин - поздний махровый сорт с очень густыми и пышными лепестками кремово-белого оттенка. От них исходит очень приятный нежный аромат. Растение хорошо переносит морозы до -35 градусов.

Фрейджюс - растение из поздних сортов. Сочетает в себе теплые полутона: ванильно-желтые бутоны с прожилками розового, малинового, салатового цвета. Морозы этому тюльпану не страшны.