В Новосибирске пьяный парень помочился на Вечный огонь

Кощунственный инцидент произошёл вечером 23 ноября, когда 21-летний житель Новосибирска прогуливался по улицам города в состоянии изрядного подпития.

Парень подошёл к памятнику жертвам Великой Отечественной войны, после чего прилюдно помочился на пламя Вечного огня. Злоумышленник даже не догадывался, что его снимает камера наружного наблюдения.

Впоследствии провинившийся новосибирец был задержан. Юноша принёс извинения, раскаявшись за свой поступок, однако ближайшие пару месяцев он будет вынужден находиться в СИЗО.