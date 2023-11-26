После долгого отсутствия Клара Новикова вновь вышла на сцену

Актриса Клара Новикова впервые вышла на сцену за долгое время. Звезда при полном аншлаге дала концерт в «Мюзик-холле» в Москве, сообщает 5-tv.ru.

Я редко появляюсь в последнее время на экране. Такое время. Я не знала, что говорить, о чем шутить. Мне не нравится о грустном говорить, жизнь сегодня такая непростая, — заявила со сцены Новикова.

Звезда родилась в Киеве, но ей несколько лет назад запретили возвращаться на родину из-за гастролей в Крыму.

Актриса тогда призналась, что ее сердце в России, но в Украине у нее осталось много хороших друзей и знакомых.