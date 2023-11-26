После долгого отсутствия Клара Новикова вновь вышла на сцену

10:09 2023-11-26
После долгого отсутствия Клара Новикова вновь вышла на сцену

Звезда дала концерт в «Мюзик-холле» в Москве и призналась, что ей не хотелось говорить о грустном в такое непростое время.

Актриса Клара Новикова впервые вышла на сцену за долгое время. Звезда при полном аншлаге дала концерт в «Мюзик-холле» в Москве, сообщает 5-tv.ru.

Я редко появляюсь в последнее время на экране. Такое время. Я не знала, что говорить, о чем шутить.

Мне не нравится о грустном говорить, жизнь сегодня такая непростая, — заявила со сцены Новикова.

Звезда родилась в Киеве, но ей несколько лет назад запретили возвращаться на родину из-за гастролей в Крыму.

Актриса тогда призналась, что ее сердце в России, но в Украине у нее осталось много хороших друзей и знакомых.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
09:57

Светлана Игнатьева

Умерла звезда фильма «Улицы разбитых фонарей» актриса Наталия Дмитриева

Умерла звезда фильма «Улицы разбитых фонарей» актриса Наталия Дмитриева

Заслуженная артистка РФ работу в театре и кино совмещала с преподавательской деятельностью. Актриса также писала собственные стихи.
Андрей Ткачёв
01:15

Андрей Ткачёв

В Питере живодёрка четыре месяца приковывала собаку к батарее

В Питере живодёрка четыре месяца приковывала собаку к батарее

Женщина взяла собаку по кличке Сиена из питерского приюта "Теремок". Животное, желавшее обрести новый дом, на деле столкнулось с пытками.
Андрей Ткачёв
01:08

Андрей Ткачёв

Под Новосибирском россиянка убила мачеху и её супруга

Под Новосибирском россиянка убила мачеху и её супруга

В российском городе Болотное женщина убила мачеху и её мужа. Известно, что убийца любила выпить и была лишена родительских прав.
Андрей Ткачёв
00:57

Андрей Ткачёв

Группа украинцев пыталась сбежать в Словакию, назвав пограничникам смешной пароль

Группа украинцев пыталась сбежать в Словакию, назвав пограничникам смешной пароль

Пять граждан Украины пытались пересечь словацкую границу благодаря взятке, однако их бессовестно обманули.
Андрей Ткачёв
00:52

Андрей Ткачёв

Россиянин оставил предсмертную записку и исчез в парке «Лосиный остров»

Россиянин оставил предсмертную записку и исчез в парке «Лосиный остров»

Молодой человек поссорился с возлюбленной, оставил записку с пугающим содержанием и бесследно пропал.
Андрей Ткачёв
00:45

Андрей Ткачёв

В Тамбове россиянин заживо сжёг жену из-за упрёков

В Тамбове россиянин заживо сжёг жену из-за упрёков

Житель Тамбова поджёг свою возлюбленную из-за претензии в нежелании оплачивать своё проживание.
article_image 17:32

Как связана автомобильная фара и одно из семи чудес света

В далекие времена античности на острове Александрии был построен первый великолепный маяк, признанный одним из главных чудес на планете.

article_image 17:06

Год появления на свет Bentley – 1919-ый

Юный конструктор и создатель двигателей Уолтер Оуэн Бентли при участии двух друзей создал компанию Bentley Motor Ltd и выстроил в единственном числе автомобиль индивидуально для себя.

article_image 18:32

Четыре совета от американского дизайнера Тома Форда, которые подчеркнут сексуальность любой женщины

Следуйте этим простым советам, и изменения в личной жизни не заставят себя ждать. Ваш образ станет более женственным и притягательным.