Ученые выяснили, какие продукты помогут продлить жизнь на десять лет

Ученые рассчитали, насколько можно продлить жизнь, если просто немного изменить рацион, сообщает Вокруг света.

Исследование экспертов Бергенского университета в Норвегии длилось 17 лет. Они изучили продолжительность жизни без малого 500 тысяч человек, документировавших свои пищевые привычки.

Участников эксперимента ученые разделили на несколько групп - в зависимости от режима питания. В первую вошли те люди, которые ели, что попало, во вторую - те, кто придерживался правил здорового питания.

А третья состояла из адептов диеты долголетия, которая предполагает отказ от сладких напитков и обработанного мяса и делает акцент на цельнозерновых продуктах, орехах, фруктах, овощах, рыбе.

В каждой категории было примерно поровну выпивающих, курящих и занимающихся спортом.

С поправкой на вредные и полезные привычки исследователи установили, что и мужчины, и женщины до 40 лет, которые перешли от нездорового питания к здоровому, увеличили продолжительность своей жизни на девять лет. А те, кто применял диету долголетия, - на 10 лет.

Менее заметным оказался эффект у тех, кто и ранее лишнего себе не позволял, и у людей, которые изменили пищевые привычки в зрелом возрасте. К примеру, дозревшие до такого шага в 70 лет люди сумели продлить себе жизнь в среднем на пять лет.