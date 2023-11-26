На скалах Танзании обнаружены древнейшие изображения странных фигур

Польские ученые обнаружили 52 скальных убежища в Танзании, стены которых расписаны необычными рисунками.

Как уточняет Газета.ру, в уцелевшей части изображений видны рисунки человекоподобных фигур с огромнейшими головами. Наскальная живопись выполнена красным пигментом, на панно также отсутствовали домашние животные.

Ученые предполагают, что наскальное панно относится к периоду охотников-собирателей. На панели изображены животные, внешне напоминающие антилоп гну, буйволов и даже жирафа. Есть там и небольшое число человекоподобных фигур с очень большими головами.

По мнению ученых, огромные головы могут изображать прически или головные уборы. Еще одна версия - то, что люди с большими головами могли обозначать очень важных членов общества.