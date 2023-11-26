Многие зрители остались крайне недовольны последним концертом Анны Асти из-за полуторачасового опоздания и слишком короткого выступления

13:52 2023-11-26
Многие зрители остались крайне недовольны последним концертом Анны Асти из-за полуторачасового опоздания и слишком короткого выступления

Певица опоздала на свое выступление в Новосибирске. Некоторые поклонники покинули концерт до его окончания.

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На целых полтора часа задержался концерт Анны Асти в МВК «Новосибирск Экспоцентр» 25-го ноября. Недовольные зрители о задержке выступления написали в соцсетях певицы.

Изначально его начало было заявлено на 19:00, однако на сцену звезда вышла только в 20.30. Анна извинилась за задержку перед публикой. Но некоторые зрители были разочарованы еще и качеством звукового сопровождения выступления.

Звук был ужасным, слов не разобрать. Сначала даже не всегда было понятно, какую именно песню она исполняет, - поделилась впечатлениями одна из зрительниц.

По этой причине часть разочарованных поклонников ушла с концерта раньше. 

Организаторы концерта заявили, что задержка концерта случилась по причинам, которые не зависят от них и места проведения выступления.

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